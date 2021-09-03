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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку оргтехники для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗКЭ

    Запрос котировок в электронной форме для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку оргтехники для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗКЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 04:3003.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нудж АО "Губернские Аптеки"КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку оргтехники для нужд АО "Губернские Аптеки" № 17/ЗКЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 07:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    17_ЗКЭ_ДоЗ.doc

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    Почтовый адрес

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Контактный телефон

    +7 391 219-04-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dyakovaga@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дякова Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники для нудж АО "Губернские Аптеки"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 05:0006.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591024Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники для нудж АО "Губернские Аптеки"Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники для нудж АО "Губернские Аптеки"

    Начальная цена

    3 732 937,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 060 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад по адресу г. Красноярск, ул. Телевизорная, 7А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по местному времени.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания им товарной накладной или УПД. Обязательство по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Покупателя. Условия поставки товара: в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью приложения № 1 к Извещению о запросе котировок (Форма 10.1.).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,

    660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16

    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025210/name/61358855482e88.68940109

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 880.00000

    "Позиция 2"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 3"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 4"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 60.00000

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