Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный товар осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания им товарной накладной или УПД. Обязательство по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Покупателя. Условия поставки товара: в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью приложения № 1 к Извещению о запросе котировок (Форма 10.1.).