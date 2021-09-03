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    Главная / Торги / Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»

    Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:3003.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    443-562/21

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 07:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3._Список_документов.docx

    Приглашение_к_участию_в_закупке___LC300.docx

    Приложение_2._Форма_анкеты_участника.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-52

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lyudmila.Frizen@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фризен Людмила Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 14:30 GMT +303.09.2021 14:3003.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 14:3003.09.2021 14:3003.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144553Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144553Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144553Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»

    Начальная цена

    8 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно материалам закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансовый платеж на поставку автомобиля 300 тыс. руб. Оплата оставшейся суммы по факту поступления автомобиля в автосалон, в день его передачи Клиенту.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 1. ТЗ закупки - LC300

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»"

    Кол-во: 1

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