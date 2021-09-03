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Номер извещения
ГП144553
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 07:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-52
Факс
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Адрес электронной почты
Lyudmila.Frizen@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Фризен Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 14:30 GMT +303.09.2021 14:3003.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 14:3003.09.2021 14:3003.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144553Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144553Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 для ПАО «Уралхиммаш»
Начальная цена
8 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно материалам закупки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
29.10
Документация лота
Кол-во: 1
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