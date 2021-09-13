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    Главная / Торги / Борфрезы

    Борфрезы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144554Дата и время окончания срока приема заявок Борфрезы - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144554

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Борфрезы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 07:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Борфрезы_ГП144554_second_parts_protocol.rtf

    Конкурсная_документация_Борфрезы.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Борфрезы - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144554Дата и время окончания срока приема заявок Борфрезы - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2021 12:0028.09.2021 12:0028.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144554Подведение итогов не позднее Борфрезы - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город Октябрьский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 12:0028.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144554Подведение итогов не позднее Борфрезы - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Борфрезы - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Борфрезы - годовая потребность Срок фиксации цены: 365 календарных дней

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ: за счет Поставщика и включена в цену Место поставки: РФ, РБ, г. Октябрьский, г. УфаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 60-90 календарных дней Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.182

    Дрели ручные с патронами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1142365/name/61f25c9ef08703.74155292

    27.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Борфреза Геометрия SM0120625CD тип C, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм, шт"

    Кол-во: 360

    "Позиция 2"

    "Борфреза Геометрия SM0120628LD тип L, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм, шт"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Фреза сфероцилиндрическая 1020х06 удлиненная L150мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Борфреза коническая Ф14 Х-образная насечка под диаметр цанги 8мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Борфреза сфероконическая Ф14 Х-образная насечка под диаметр цанги 8мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Борфреза сфероцилиндрическая Ф16 Х-образная насечка под диаметр насадки 8мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Борфреза сфероцилиндрическая Ф16х6"

    Кол-во: 90

    "Позиция 8"

    "Борфреза сфероцилиндрическая Ф12х6 удлиненная 150mm"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Борфреза SM0120625BD тип B"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Борфреза SM0120611DD тип D"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Борфреза сфероконическая Ф12х6 удлиненная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Борфреза сфероконическая Ф10х6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Борфреза сфероконическая Ф12х6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Борфреза сфероцилиндрическая Ф10х6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Борфреза коническая 16х25, шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Борфреза C12Х25X08 (L150mm)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Борфреза гиперболическая с точечным концом Ф12х8, шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Борфреза коническая Ф10х6, шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Борфреза сфероконическая Ф16х6, шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Борфреза сфероцилиндрическая Ф14х8, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Борфреза Геометрия SM0100609DD тип D, d головки 10 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Борфреза Геометрия SM0120622ED тип E, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Борфреза Геометрия SM0120625AD тип A, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Борфреза Геометрия SM0120625FD тип F, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Борфреза Геометрия SM0120625GD тип G, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Борфреза Геометрия SM0120625MD тип M, d головки 12 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 27"

    "Борфреза Геометрия SM0160636HD тип H, d головки 16 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Борфреза Геометрия SM080619CD тип C, d головки 8 мм, d хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Борфреза Геометрия SM0160625BD тип B, d головки 16 мм, d хвостовика 6 мм, шт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Борфреза Геометрия SM0190638HD тип H, d головки 19 мм, d хвостовика 6 мм, шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Борфреза Геометрия SM0190641HD тип H, d головки 19 мм, d хвостовика 6 мм, шт"

    Кол-во: 50

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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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