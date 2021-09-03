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Номер извещения
ГП144552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покраска металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ-50/3150D
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 07:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83
Почтовый адрес
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20
Контактный телефон
+7 342 215-50-29 доб. 3517
Факс
+7 342 215-51-62
Адрес электронной почты
Lenkov.V@adrilling.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычков Вадим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150D
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 22:30 GMT +303.09.2021 22:3003.09.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144552Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 22:3003.09.2021 22:3003.09.2021 22:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144552Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 21:0024.09.2021 21:0024.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144552Подведение итогов не позднее Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150D
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20
43
C
20.30.22.110
C
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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