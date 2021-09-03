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    Главная / Торги / Покраска металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ-50/3150D

    Покраска металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ-50/3150D

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 22:3003.09.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144552Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144552

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2106

    Наименование закупки

    Покраска металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ-50/3150D

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 07:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой_договор_на_пескоструй.docx

    Чек_лист_на_покраску_Оренбург.xlsx

    исх_2106.pdf

    Предложения_по_изменению_договора.docx

    Приложение_1_к_извещению_Заявка_на_участие.docx

    Приложение_1.1._Перечень_документов.xlsx

    Приложение_2_ценовое_предложение_пескоструй_Оренбург.xlsx

    Приложение_2.1._согласие_с_договором.docx

    Приложение_2.1.1._анкета.docx

    Приложение_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
    Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83

    Почтовый адрес

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20

    Контактный телефон

    +7 342 215-50-29 доб. 3517

    Факс

    +7 342 215-51-62

    Адрес электронной почты

    Lenkov.V@adrilling.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычков Вадим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150D

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 22:30 GMT +303.09.2021 22:3003.09.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144552Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 22:3003.09.2021 22:3003.09.2021 22:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144552Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 21:0024.09.2021 21:0024.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144552Подведение итогов не позднее Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 21:0024.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144552Подведение итогов не позднее Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150DПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по покраске металлоконструкций бурового оборудования буровой установки ZJ - 50/3150D

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
    Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    исх_2106.pdf

    27.08.2021

    Приложение_3.pdf

    27.08.2021

    Предложения_по_изменению_договора.docx

    27.08.2021

    Приложение_1.1._Перечень_документов.xlsx

    27.08.2021

    Приложение_2_ценовое_предложение_пескоструй_Оренбург.xlsx

    27.08.2021

    Приложение_2.1._согласие_с_договором.docx

    27.08.2021

    Приложение_2.1.1._анкета.docx

    27.08.2021

    Чек_лист_на_покраску_Оренбург.xlsx

    27.08.2021

    Типовой_договор_на_пескоструй.docx

    27.08.2021

    Приложение_1_к_извещению_Заявка_на_участие.docx

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Абразивно-струйная очистка песком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Обезжиривание и обдув очищенной поверхности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Нанесение грунтовочного слоя Ecomast E280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Нанесение финишного покрытия в два слоя полиуретановой эмалью Ecomast PU74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ремонт ветровых панелей 2,4х2,15 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ремонт ветровых панелей 2,8х2,15 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Ремонт ветровых панелей 3,0х2,15 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кран г/п 25 тн (для переворачивания, разворота комплектующих и узлов буровой установки на месте оказания услуг согласно пункта 2.11 ТЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кран г/п 50 тн (для переворачивания, разворота крупногабаритных узлов буровой установки на месте оказания услуг согласно пункта 2.11 ТЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Трал г/п 40 тн (для перевозки комплектующих и узлов буровой установки на месте оказания услуг согласно пункта 2.11 ТЗ)"

    Кол-во: 1

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