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Номер извещения
32110590946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
27.08.2021 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,
Почтовый адрес
660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56
Контактный телефон
+7 3953 12-12-20 доб. 26
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@avtospecbaza24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Игорь Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Красноярск, ул. Качинская, д.56
Закупки и тендеры
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590946Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯг. Красноярск, ул. Качинская, д.56
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Начальная цена
26 392 549,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 319 627,47 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВТОСПЕЦБАЗА
Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,
660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56
38.11
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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