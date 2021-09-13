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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 04:0013.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590946Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯг. Красноярск, ул. Качинская, д.56Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    27.08.2021 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложению_к_Разделу_IV.pdf

    РАЗДЕЛ_IV_Обоснование_НМЦД.docx

    Раздел_V_.Проект_договора_на_транспортирование.docx

    Раздел_I___II_Документация_об_аукционе.docx

    Раздел_III_тех_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОСПЕЦБАЗА
    Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,

    Почтовый адрес

    660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Контактный телефон

    +7 3953 12-12-20 доб. 26

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@avtospecbaza24.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Игорь Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590946Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯг. Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    Начальная цена

    26 392 549,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 319 627,47 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 319 627,47

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВТОСПЕЦБАЗА
    Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,

    660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Классификатор ОКПД2

    38.11

    Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.11

    Сбор неопасных отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор неопасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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