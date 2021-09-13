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Номер извещения
АП003103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда бурильной трубы (ТБПК 127х9,19мм. S-135; СБТ 101,6х8,38; ТБТ101,х57мм.; ТБТ 127х19мм.; УБТ 178х90мм., УБТ 203х100мм.; СБТ 88,9х9,35мм., СБТ 88,9х11,4мм.) (6 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 34643 4-60-21
Адрес электронной почты
ooz-snmng@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмичёва Наталья Александровна
Место рассмотрения заявок
Мегион
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот №1 Аренда бурильной трубы (труба бурильная ТБПК 127х9,19мм.S-135)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 14:00 GMT +313.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003103Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 Аренда бурильной трубы (труба бурильная ТБПК 127х9,19мм.S-135)Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот №1 Аренда бурильной трубы (труба бурильная ТБПК 127х9,19мм.S-135)
Лот №2 Аренда бурильной трубы (труба бурильная СБТ 101,6х8,38)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 14:00 GMT +313.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003103Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 Аренда бурильной трубы (труба бурильная СБТ 101,6х8,38)Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот №2 Аренда бурильной трубы (труба бурильная СБТ 101,6х8,38)
Лот №3 Аренда бурильной трубы (труба бурильная толстостенная ТБТ 101,6х57мм)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 14:00 GMT +313.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003103Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3 Аренда бурильной трубы (труба бурильная толстостенная ТБТ 101,6х57мм)Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот №3 Аренда бурильной трубы (труба бурильная толстостенная ТБТ 101,6х57мм)
Лот №4 Аренда бурильной трубы (труба бурильная толстостенная ТБТ 127х19мм)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 14:00 GMT +313.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003103Дата и время окончания срока приема заявок Лот №4 Аренда бурильной трубы (труба бурильная толстостенная ТБТ 127х19мм)Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот №4 Аренда бурильной трубы (труба бурильная толстостенная ТБТ 127х19мм)
Лот №5 Аренда бурильной трубы (утяжеленная бурильная труба УБТ 178х90мм., утяжеленная бурильная труба УБТ 203х100мм)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 14:00 GMT +313.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003103Дата и время окончания срока приема заявок Лот №5 Аренда бурильной трубы (утяжеленная бурильная труба УБТ 178х90мм., утяжеленная бурильная труба УБТ 203х100мм)Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот №5 Аренда бурильной трубы (утяжеленная бурильная труба УБТ 178х90мм., утяжеленная бурильная труба УБТ 203х100мм)
Лот №6 Аренда бурильной трубы (труба бурильная СБТ 88,9х9,35мм., труба бурильная СБТ 88,9х11,4мм)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 14:00 GMT +313.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003103Дата и время окончания срока приема заявок Лот №6 Аренда бурильной трубы (труба бурильная СБТ 88,9х9,35мм., труба бурильная СБТ 88,9х11,4мм)Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот №6 Аренда бурильной трубы (труба бурильная СБТ 88,9х9,35мм., труба бурильная СБТ 88,9х11,4мм)
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