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Номер извещения
ГП144550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рукав высокого давления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 05:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-42
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Natalia.Grabelnikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грабельникова Наталья Сулаймановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рукава высокого давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 11:01 GMT +307.09.2021 11:0107.09.2021 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144550Дата и время окончания срока приема заявок Рукава высокого давленияНерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 17:5915.10.2021 17:5915.10.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144550Подведение итогов не позднее Рукава высокого давленияНерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рукава высокого давления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1536 метров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
22.19.30.130
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 136
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
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