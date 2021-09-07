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    Главная / Торги / Рукав высокого давления

    Рукав высокого давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:0107.09.2021 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144550Дата и время окончания срока приема заявок Рукава высокого давленияНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144550

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1

    Наименование закупки

    Рукав высокого давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 05:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пр._14_Договор_поставки.docx

    Приложение_3_Отгрузочные.doc

    Проект_спецификации.docx

    ЗД_0.6.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-42

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Natalia.Grabelnikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельникова Наталья Сулаймановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рукава высокого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 11:01 GMT +307.09.2021 11:0107.09.2021 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144550Дата и время окончания срока приема заявок Рукава высокого давленияНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 17:5915.10.2021 17:5915.10.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144550Подведение итогов не позднее Рукава высокого давленияНерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 17:5915.10.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144550Подведение итогов не позднее Рукава высокого давленияНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рукава высокого давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1536 метров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Пр._14_Договор_поставки.docx

    03.09.2021

    Проект_спецификации.docx

    03.09.2021

    Приложение_3_Отгрузочные.doc

    03.09.2021

    ЗД_0.6.doc

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав 2SN ду 06 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Рукав 4SP ду 20 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Рукав 2SN ду 20 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Рукав 2SP ду 16 Parker"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Рукав 2SN ду 12 Parker"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Рукав 2SN ду 10 Parker"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Рукав 4SH ду 25 Parker"

    Кол-во: 136

    "Позиция 8"

    "Рукав 2SN ду 32 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Рукав 2SN ду 50 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Рукав R15 ду 32 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Рукав R15 ду 50 Parker"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Рукав R15 ду 38 Parker"

    Кол-во: 100

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