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    Главная / Торги / 1573/10.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетей

    1573/10.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 15:3002.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144545Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144545

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1573/10.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1573/10.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    26.08.2021 20:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Протокол____Вн_074_01_7572__от_23.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 15:30 GMT +302.09.2021 15:3002.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144545Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 06:0003.09.2021 06:0003.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144545Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетейСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 12:0015.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144545Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетейСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144545Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетей

    Начальная цена

    193 003,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041887/name/614de35cdc7cf3.52074119

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний наружных тепловых сетей"

    Кол-во:

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