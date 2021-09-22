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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»

    Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 13:3022.09.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-0007

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 20:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3._Согласие_с_условиями_договора.docx

    Приложение_5._Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Приложения_к_ТЗ.zip

    Приложение_1._Коммерческое_предложение.xlsx

    21_0007_Документация_изм_21.09.21.doc

    Приложение_4._Проект_договора.zip

    Приложение_2._Техническое_задание.docx

    Протокол__1_АП003102_от_24.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-4
    Все закупки и тендеры ГСП-4

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26

    Почтовый адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26

    Контактный телефон

    +7 812 429-08-44 доб. 2136

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MelnikovaAS@GSP-4.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельникова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2021 13:30 GMT +322.09.2021 13:3022.09.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2021 13:3022.09.2021 13:3022.09.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003102Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 23:0024.09.2021 23:0024.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003102Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 23:0024.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003102Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»

    Начальная цена

    4 975 328,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГСП-4
    Все закупки и тендеры ГСП-4

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26

    Классификатор ОКПД2

    42.11

    Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041881/name/614de1f92da619.84631470

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по восстановлению покрытия площадки «КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»"

    Кол-во:

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    1
    Регион:
    Ленинградская область
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