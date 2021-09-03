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    Главная / Торги / Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961

    Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144544Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    755

    Наименование закупки

    Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 20:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144544_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Договор__подряда_на_строительно_монтажные_работы__29.03.2021_.doc

    Приложение__2_ТЗ__167_21_8961_от_25.08.2021.pdf

    Деф._вед._В_12_21ИЗМ.pdf

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Проект_6516_2021_39_3_РД_ОВ.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки___755.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-38

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корелов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144544Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 11:0003.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144544Дата и время вскрытия заявок Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144544Подведение итогов не позднее Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144544Подведение итогов не позднее Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029381/name/613a15e5a5e015.00332355

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт вытяжной вентиляции от карусельных станков в пролете 12 блока 10 и модернизации цеха 39/3 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-8961"

    Кол-во:

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