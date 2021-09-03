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    Главная / Торги / Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10

    Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 20:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 915 492-91-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki4@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Е. Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 08:00 GMT +303.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144541Подведение итогов не позднее Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144541Подведение итогов не позднее Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Фитинга прессуемого Parker 1С948-20-10

    Начальная цена

    80 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склада в г.ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    цена с доставкой до склада в г.Таганрог Постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    24.52

    Услуги по литью стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинг прессуемый Parker 1С948-20-10"

    Кол-во: 75

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    Прием заявок:
    15.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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