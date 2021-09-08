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    Главная / Торги / Поставка специальных полноприводных тягачей

    Поставка специальных полноприводных тягачей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144542Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальных полноприводных тягачейСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00515

    Наименование закупки

    Поставка специальных полноприводных тягачей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 20:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144542_second_parts_protocol.pdf

    ТЗ_Приложение_1._Типовые_варианты_оснащения_ТС_оборудованием_спутникового_мониторинга.xlsx

    Документация_Специальный_тягач_полноприводный.docx

    Книга_фирменного_стиля.pdf

    Проект_Договора.docx

    ТЗ_на_оснащение_ТС_системами_мониторинга.docx

    ТЗ_на_Специальный_тягач_полноприводный_Iveco___2_ед..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-06-05 доб. 2820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальных полноприводных тягачей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144542Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальных полноприводных тягачейСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144542Дата и время вскрытия заявок Поставка специальных полноприводных тягачейСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144542Подведение итогов не позднее Поставка специальных полноприводных тягачейСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144542Подведение итогов не позднее Поставка специальных полноприводных тягачейСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальных полноприводных тягачей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о запросе предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029456/name/613a27f80c22d4.53820485

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка специальных полноприводных тягачей"

    Кол-во:

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