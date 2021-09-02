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Номер извещения
ГП144540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001141_ изготовление и поставка корпоративной брендированной одежды.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 19:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т001141_ изготовление и поставка корпоративной брендированной одежды.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 18:00 GMT +302.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144540Дата и время окончания срока приема заявок Т001141_ изготовление и поставка корпоративной брендированной одежды.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 18:0002.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144540Дата и время вскрытия заявок Т001141_ изготовление и поставка корпоративной брендированной одежды.Москва
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 19:0023.09.2021 19:0023.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144540Подведение итогов не позднее Т001141_ изготовление и поставка корпоративной брендированной одежды.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т001141_ изготовление и поставка корпоративной брендированной одежды.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
73.11.19.000
14.14.30.110
Документация лота
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