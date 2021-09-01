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Номер извещения
ГП144539
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельный передвижной компрессор на шасси
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+49 57870 969 1 доб. 439
Факс
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Адрес электронной почты
ayurkina@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юркина Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дизельный передвижной компрессор на шасси
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144539Дата и время окончания срока приема заявок Дизельный передвижной компрессор на шассиМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 12:0001.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144539Дата и время вскрытия заявок Дизельный передвижной компрессор на шассиМосква
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144539Подведение итогов не позднее Дизельный передвижной компрессор на шассиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельный передвижной компрессор на шасси
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
Наименование заказчика
АО «ОТЭКО»
Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
28.13.24
28.13
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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