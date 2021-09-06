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    Главная / Торги / Закупка трикотажа (гладь, рибана)

    Закупка трикотажа (гладь, рибана)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трикотажа (гладь, рибана)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трикотажа (гладь, рибана)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 18:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное письмо.pdf

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор поставки.7z

    Анонс.docx

    Тех.задание.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трикотажа (гладь, рибана)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трикотажа (гладь, рибана)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2021 18:4220.10.2021 18:4220.10.2021 18:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003097Подведение итогов не позднее Закупка трикотажа (гладь, рибана)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.10.202120.10.2021 18:4220.10.2021 18:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003097Подведение итогов не позднее Закупка трикотажа (гладь, рибана)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трикотажа (гладь, рибана)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП и ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Кочновский проезд, д.5, стр.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    13.91.19.110

    Полотна трикотажные или вязаные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кулирная гладь цв. белый (optic white)"

    Кол-во: 70000

    "Позиция 2"

    "кулирная гладь цв. синий (18-4045 ТСХ)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 3"

    "кулирная гладь цв. белый (optic white)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "рибана цв. белый (optic white)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 5"

    "рибана цв. синий (18-4045 ТСХ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "кулирная гладь цв. БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "кулирная гладь цв. ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "кулирная гладь цв. БЕЖЕВЫЙ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "кулирная гладь цв. КРАСНЫЙ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "кулирная гладь цв. ЖЕЛТЫЙ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "кулирная гладь цв. ЗЕЛЕНЫЙ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "кулирная гладь цв. СИНИЙ (василек)"

    Кол-во: 500

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