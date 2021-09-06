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Номер извещения
АП003097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трикотажа (гладь, рибана)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 18:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка трикотажа (гладь, рибана)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трикотажа (гладь, рибана)Москва
Подведение итогов не позднее
20.10.2021 18:4220.10.2021 18:4220.10.2021 18:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003097Подведение итогов не позднее Закупка трикотажа (гладь, рибана)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трикотажа (гладь, рибана)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Кочновский проезд, д.5, стр.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
13.91.19.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70000
Кол-во: 450
Кол-во: 1000
Кол-во: 4000
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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