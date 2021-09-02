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Номер извещения
ГП144536
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001118 Закупка съемочного оборудования для мобильной студии АО «ТНТ-Телесеть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 18:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
lzaykina@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайкина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Т001118 Закупка съемочного оборудования для мобильной студии АО «ТНТ-Телесеть»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 18:00 GMT +302.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144536Дата и время окончания срока приема заявок Т001118 Закупка съемочного оборудования для мобильной студии АО «ТНТ-Телесеть»Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 18:0002.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144536Дата и время вскрытия заявок Т001118 Закупка съемочного оборудования для мобильной студии АО «ТНТ-Телесеть»Москва
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 18:0002.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144536Подведение итогов не позднее Т001118 Закупка съемочного оборудования для мобильной студии АО «ТНТ-Телесеть»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т001118 Закупка съемочного оборудования для мобильной студии АО «ТНТ-Телесеть»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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