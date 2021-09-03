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Номер извещения
ГП144534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
муфта зубчатая МЗ №13 ГОСТ5006-55
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 923 627-85-24
Факс
Адрес электронной почты
zakupki6@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
О. Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка муфты зубчатой МЗ №13 ГОСТ5006-55
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 17:00 GMT +303.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144534Дата и время окончания срока приема заявок закупка муфты зубчатой МЗ №13 ГОСТ5006-55Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 17:0009.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144534Подведение итогов не позднее закупка муфты зубчатой МЗ №13 ГОСТ5006-55Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка муфты зубчатой МЗ №13 ГОСТ5006-55
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
муфта зубчатая МЗ №13 ГОСТ5006-55 -1 шт. (октябрь)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
28.15.26
Документация лота
Кол-во: 1
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