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    Главная / Торги / Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК" (22P10062)

    Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК" (22P10062)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10062

    Наименование закупки

    Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК" (22P10062)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10062.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Koptceva_E_Iu@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копцева Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110590412Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 17:0026.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590412Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590412Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратов моечных для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    327 766,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 6.00000

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