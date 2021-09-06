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Номер извещения
ГП144576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка офисной бумаги для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Центральный», Московская область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Контактный телефон
+7 495 276-01-94
Факс
--
Адрес электронной почты
Mariia.Krasnoperova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснопёрова Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка офисной бумаги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумагиКрасногорский район
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144576Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумагиКрасногорский район
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144576Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумагиКрасногорский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной бумаги
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
46.49.23
46.49.33
Документация лота
Кол-во: 6500
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