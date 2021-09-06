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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Центральный», Московская область

    Поставка офисной бумаги для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Центральный», Московская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумагиКрасногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП 28/8-2021

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Центральный», Московская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_бумага_ОЗП_28_8_2021_1.doc

    Выписка_из_Протокола_ТК_Итоги___копия.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Контактный телефон

    +7 495 276-01-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Mariia.Krasnoperova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Краснопёрова Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумагиКрасногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144576Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумагиКрасногорский район

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144576Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумагиКрасногорский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144576Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумагиКрасногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Документация_бумага_ОЗП_28_8_2021_1.doc

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040810/name/614c89ac08e497.77875680

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Высококачественная универсальная бумага для работы на всех видах современного копировального оборудования, как цветном, так и черно-белом, лазерных и струйных принтерах, в том числе при высокоскоростной печати."

    Кол-во: 6500

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