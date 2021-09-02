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    Главная / Торги / Закупка кабеленесущих конструкций

    Закупка кабеленесущих конструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003095Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих конструкцийСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003095

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеленесущих конструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    Форма_ТКП_АП003095_64поз.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабеленесущих конструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003095Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих конструкцийСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003095Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих конструкцийСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003095Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих конструкцийСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеленесущих конструкций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резистор 1,5 кОм+5%"

    Кол-во: 186

    "Позиция 2"

    "Диод"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Труба поливинилхлоридная"

    Кол-во: 840

    "Позиция 4"

    "Труба поливинилхлоридная"

    Кол-во: 480

    "Позиция 5"

    "Коробка соединительная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Коробка соединительная"

    Кол-во: 68

    "Позиция 7"

    "Коробка соединительная"

    Кол-во: 36

    "Позиция 8"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Соединение "металлорукаб-прибор""

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Скоба монтажная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 494

    "Позиция 12"

    "Скобы металлические"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Дюбель металлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лоток металлический 2 м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Лоток перфорированный ЛП85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Скоба К1157"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Полка кабельная К1160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Скоба монтажная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Громкоговоритель настенный рупорный 20 Вт"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Кабель-короб пластиковый L=2м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Кабель-короб перфорированный 40x40 мм, L=2м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Кабель-короб перфорированный 25x40 мм, L=2м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 24"

    "Труба гибкая гофрированная легкая со стальной протяжкой, 20 мм."

    Кол-во: 6166

    "Позиция 25"

    "Скобы металлические оцинкованные 20 мм"

    Кол-во: 12332

    "Позиция 26"

    "Дюбель металлический по газобетону"

    Кол-во: 12332

    "Позиция 27"

    "Лоток для групповой и транзитной прокладки кабельных линий L=2м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 28"

    "Труба гофрированная Ø16мм"

    Кол-во: 530

    "Позиция 29"

    "Держатель с защелкой для трубы Ø16мм"

    Кол-во: 1590

    "Позиция 30"

    "Труба гофрированная Ø20мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Держатель с защелкой для трубы Ø20мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Зажим соединительный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Коробка ответвительная прямоугольная для твердых стен"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Бирка У136 жесткая, квадратная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Помещение оборудовано ОЗДС АПК ОЗДУ-М: Предупреждающая наклейка"

    Кол-во: 11

    "Позиция 36"

    "Автоматический выключатель, однополюсный, Iн=6А, хар. С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 75

    "Позиция 39"

    "Кабель-короб пластиковый L=2м 20x12,5мм"

    Кол-во: 76

    "Позиция 40"

    "Кабель-короб перфорированный 40x40 мм, L=2м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Кабель-короб перфорированный 25x40 мм, L=2м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Кабель-короб перфорированный 100x40 мм, L=2м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Труба гибкая гофрированная легкая со стальной протяжкой, 0 20мм"

    Кол-во: 11920

    "Позиция 44"

    "Скобы металлические оцинкованные 20 мм"

    Кол-во: 11920

    "Позиция 45"

    "Дюбель металлический по газобетону"

    Кол-во: 11920

    "Позиция 46"

    "Лоток для групповой и транзитной прокладки кабельных линий Т=2м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 47"

    "Вилка RJ-45"

    Кол-во: 370

    "Позиция 48"

    "Блок розеток DK 7240.260"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Органайзер кабельный горизонтальный 19" КГ.19.5.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Блок силовых розеток 19" 220В PDU-8P (53688)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Труба ПВХ с протяжкой D=20 (серая) 91920"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 52"

    "Держатель с защелкой d=20 51020"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 53"

    "Труба d32х2,5 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Кабель-канал 16х16"

    Кол-во: 400

    "Позиция 55"

    "DIN рейка перфорированная 35х7,5 мм L=2 м 02140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Шина заземления "ШНИ-6х9-14-С-С""

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Клемма 3-х проводная 16 мм 283-671"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Торцевая пластина 283-350"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Клемма 3-х проводная 2,5 мм 280-681"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Торцевая пластина 280-324"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Комплект для монтажа для 19" стойки Rail Kil 19" 3U"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Комплект для монтажа для 19" стойки Rail Kil 19" 2U"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Комплект крепления для монтажа для 19""

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Удлинитель Extender) Poe 10/100/1000 Mbps- Ext/1GB/POE"

    Кол-во: 75

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