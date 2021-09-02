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Номер извещения
АП003095
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабеленесущих конструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабеленесущих конструкций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003095Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих конструкцийСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003095Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих конструкцийСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабеленесущих конструкций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.33.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 186
Кол-во: 6
Кол-во: 840
Кол-во: 480
Кол-во: 6
Кол-во: 68
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 300
Кол-во: 494
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5
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Кол-во: 10
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Кол-во: 30
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Кол-во: 3
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Кол-во: 11920
Кол-во: 11920
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Кол-во: 370
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4000
Кол-во: 8000
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 75
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