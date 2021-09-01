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Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 857 278,40
Начальная цена
857278.4
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 899 654,80
Начальная цена
899654.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 3 394 656,40
Начальная цена
3394656.4
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 232 800,00
Начальная цена
232800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 708 783,00
Начальная цена
708783.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 1 233 503,69
Начальная цена
1233503.69
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144529
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 410 859,51
Начальная цена
410859.51
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 17:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 18:00
Дата и время проведения
03.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kom@gptrans.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-19-84
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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