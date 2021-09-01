Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5 Лот 6 Лот 7