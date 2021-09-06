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    Главная / Торги / Закупка сетевого оборудования

    Закупка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003094Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетевого оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Договор.zip

    Форма_ТКП .xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    АП003094_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003094Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетевого оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 15:0014.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003094Подведение итогов не позднее Закупка сетевого оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003094Подведение итогов не позднее Закупка сетевого оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сетевого оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033002/name/6141887c48b860.56114586

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок преобразователя импульсный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок высоковольтного усилителя"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Барьер электризуемый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная 151)65x94 мм (ДхШхВ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "19" шкаф, напольный 45U серый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Патч-панель 24 порта"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Кросс оптический стоечный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Коммутатор на 48 портов 10/100/1000 Мбит/с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Маршрутизатор на 48 портов 10/100/100 Мбит/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вентилятор модуль ВМ-19-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Автоматическая телефонная станция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Блок бесперебойного питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Батарея SRT RM.Extended-Run, 192 volts bus voltage, Rack 3U , compatible with,APC Smart- UPS SRT RM 5000- 6000VA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кабель стекирования"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Кабель стекирования"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Кабель питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шкаф телекоммуникационный 12U (19") настенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Вентилятор модуль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Источник бесперебойного питания "СИПБЗКА.9-11""

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Коммутарор на 48 портов 10/100/1000 мбит/с"

    Кол-во: 14

    "Позиция 21"

    "Wi-Fi роутер"

    Кол-во: 26

    "Позиция 22"

    "IP-телефон"

    Кол-во: 185

    "Позиция 23"

    "Патч-корд BO SM 9/125 (OS2) LSZH"

    Кол-во: 32

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