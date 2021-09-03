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Номер извещения
ГП144531
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-58-58 доб. 1434
Факс
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Адрес электронной почты
v.sagmanov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сагманов Венер Рамилевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144531Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144531Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в форме ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в форме ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИНТЕРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ИНТЕРСТРОЙ
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, ПЕРЕУЛОК 1-Й ЩИПКОВСКИЙ, 3
22.23
43
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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