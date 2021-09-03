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    Главная / Торги / Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)

    Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144531

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23688

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ__2_.docx

    Форма_ТКП_23688.xls

    Рабочая_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-58-58 доб. 1434

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.sagmanov@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сагманов Венер Рамилевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144531Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144531Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144531Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в форме ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в форме ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются участником закупки в ТКП

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИНТЕРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ИНТЕРСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, ПЕРЕУЛОК 1-Й ЩИПКОВСКИЙ, 3

    Классификатор ОКПД2

    22.23

    Изделия пластмассовые строительные

    43

    Работы строительные специализированные

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и монтаж ограждающих конструкций (ворота, двери, окна)"

    Кол-во:

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