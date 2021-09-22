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    Главная / Торги / Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    449/МКК-21

    Наименование закупки

    Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    26.08.2021 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_449_МКК.doc

    2.Техническое_задание.docx

    3._Проект_договора.docx

    4.Форма_4.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2021 11:00 GMT +322.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2021 10:0023.09.2021 10:0023.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144528Дата и время вскрытия заявок Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 10:0028.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144528Подведение итогов не позднее Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Начальная цена

    161 810,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    32.30.15

    Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны и бассейны для гребли

    Классификатор ОКВЭД2

    32.30

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спортивного инвентаря для пункта проката для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»"

    Кол-во: 1.00

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