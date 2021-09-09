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    Главная / Торги / Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов Kramer

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов Kramer

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 16:3009.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144527Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов KramerМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2750850

    Наименование закупки

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов Kramer

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Консоль_и_масштабатор__описание.docx

    Образец_договора.pdf

    Счет_договор.docx

    Извещение_о_проведении_реализации_Консоли_и_масштабаторов.docx

    Счет_оферта.docx

    ГП144527_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙГАЗМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Юридический адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Контактный телефон

    +7 926 561-19-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    vasilchenko_dv@ooosgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильченко Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на продажу имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов Kramer

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 16:30 GMT +309.09.2021 16:3009.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144527Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов KramerМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 23:0023.09.2021 23:0023.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144527Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов KramerМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 23:0023.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144527Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов KramerМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на продажу имущества: Консоль KVM, Масштабатор HDMI, асштабатор сигналов Kramer

    Начальная цена

    75 708,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Адрес местонахождения

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.140

    Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034105/name/6142f16ba41243.48086048

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консоль KVM в комплекте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Масштабатор HDMI, VGA сигналов- 000060176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Масштабатор сигналов Kramer VP-791 с/н 000060037"

    Кол-во: 1

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    3 012 000
    Лоты:
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    Регион:
    Кемеровская область
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