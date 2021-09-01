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    Главная / Торги / Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144526Дата и время окончания срока приема заявок Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 3 246 576,00МоскваПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП144526

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 1 208 617,70

    Начальная цена

    1208617.7

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 17:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    03.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ..ИС8.1_Газпромтранс.docx

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-19-84

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП144526

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 2 327 811,80

    Начальная цена

    2327811.8

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 17:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    03.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ..ИС8.1_Газпромтранс.docx

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-19-84

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП144526

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 3 789 111,10

    Начальная цена

    3789111.1

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 17:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    03.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ..ИС8.1_Газпромтранс.docx

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-19-84

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП144526

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 6 870 917,80

    Начальная цена

    6870917.8

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 17:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    03.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ..ИС8.1_Газпромтранс.docx

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-19-84

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый редукцион на повышение в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение. Продажа лома металла. Местоположение в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпромтранс".

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП144526

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Вид лома, адрес местонахождения, кол-во тонн: в соответствии с данными, указанными в информационном извещении. Начальная цена лота; 3 246 576,00

    Начальная цена

    3246576.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 17:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    03.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ..ИС8.1_Газпромтранс.docx

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    ГП144526_итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-19-84

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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