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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели

    Поставка офисной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:5903.09.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебелиВладикавказ, ул. М. Горького, 6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110590346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    08-08-2021/ГМВ/ЗПЭФ

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 17:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_мебель_2021.docx

    Извещение_мебель_2021.docx

    Обоснование_начальной_максимальной_цены_мебель_2021excel__5_.xlsx

    Проект_Договора_мебель_2021.docx

    Техническое_задание_мебель.docx

    Форма__Описания_поставляемого_товара_мебель.xlsx

    Форма_Коммерческого_предложения_картриджи.xlsx

    Итоговый_Протокол_офисная_мебель.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Почтовый адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Контактный телефон

    +7 8672 40-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ikoev_ai@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Икоев Алан Ибрагимович

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ, ул. М. Горького, 6

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590346Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебелиВладикавказ, ул. М. Горького, 6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели

    Начальная цена

    2 409 814,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Классификатор ОКПД2

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029400/name/613a1a01d0a237.66572413

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 61.00000

    "Позиция 3"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 4"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 6"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 28.00000

    "Позиция 8"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 9"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 22.00000

    "Позиция 10"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 11"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 13"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 15"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 16"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 17"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 18"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 19"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 20"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 21"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 22.00000

    "Позиция 22"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 26.00000

    "Позиция 23"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 24"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 25"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 26"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 27"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 28"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 7.00000

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