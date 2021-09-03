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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110590346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка офисной мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 17:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
Почтовый адрес
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
Контактный телефон
+7 8672 40-84-55
Факс
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Адрес электронной почты
ikoev_ai@rgk-rso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Икоев Алан Ибрагимович
Место рассмотрения предложений
Владикавказ, ул. М. Горького, 6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели
Начальная цена
2 409 814,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
31.01.1
31.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 61.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 28.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 22.00000
Кол-во: 17.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 14.00000
Кол-во: 22.00000
Кол-во: 26.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 7.00000
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