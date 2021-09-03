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Номер извещения
ГП144532
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+49 5662 104 02 доб. 604
Факс
--
Адрес электронной почты
yasin.zamanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Заманов Ясин Файязович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144532Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 16:1003.09.2021 16:1003.09.2021 16:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144532Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 23:5924.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144532Подведение итогов не позднее выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144532Подведение итогов не позднее выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».
Начальная цена
40 787 362,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
43.99
Документация лота
Кол-во: 1
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