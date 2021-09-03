Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».

    выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144532Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144532

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_строительство_фундамента_АГХК.docx

    ГП144532_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +49 5662 104 02 доб. 604

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yasin.zamanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Заманов Ясин Файязович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144532Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 16:1003.09.2021 16:1003.09.2021 16:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144532Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 23:5924.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144532Подведение итогов не позднее выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144532Подведение итогов не позднее выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству фундаментов (основания) Цеха: «Амурский газохимический комплекс (ГХК). Объекты общезаводского хозяйства, Установка производства сжатого воздуха и азота».

    Начальная цена

    40 787 362,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 3 к Тендерной документации Проект Договора

    17.09.2021

    Приложение 1 к Тендерной документации Образцы форм

    17.09.2021

    Приложение 2 к Тендерной документации Техническое задание

    17.09.2021

    Приложение 4 к Тендерной документации Форма запроса о даче разъяснений

    17.09.2021

    Приложение 5 к Тендерной документации Смета Заказчика

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045287/name/6154684921a932.29002050

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по устройству фундаментов"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗНДХ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213992
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора. Система теплоносителя
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство...
    589949
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ЮК ГРЭС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211073764
    Выполнение работ по футеровке дымовой трубы №1 для нужд ПАО "ЮК ГРЭС.
    Выполнение работ по футеровке дымовой трубы №1 для нужд ПАО "ЮК ГРЭС.
    591636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    53 186 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32110751855
    Выполнение ремонтных работ внутренних помещений здания ЦКПП АО "Торговый порт Посьет"
    Выполнение ремонтных работ внутренних помещений здания ЦКПП АО "Торговый порт Посьет"
    552505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    663 628
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЗНДХ
    Запрос предложений № ГП201683
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Обустройство куста скважин ЕP-3. Очередь 5 Харьягинского месторождения
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Обустройство куста...
    585294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211060320
    Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства после выполнения работ
    Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства после выполнения работ
    590527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Запрос предложений № ГП907850
    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь
    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь
    250205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.07.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151559
    Выполнение работ по водолазному обследованию и подбивке грунта гидромонитором участков ПТР на объекте "Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Выполнение работ по водолазному обследованию и подбивке грунта гидромонитором участков ПТР на...
    462810
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.04.2021 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП128081
    Выполнение работ по бурению стартовых и приемных котлованов для строительства подводного перехода (микротоннель) через р.Лена, км 320 – км 321 на объекте "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Выполнение работ по бурению стартовых и приемных котлованов для строительства подводного...
    469403
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.04.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить