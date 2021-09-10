Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144561 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

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