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Номер извещения
ГП144561
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
y.musatov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусатов Ярослав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 16:00 GMT +310.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144561Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 16:1510.09.2021 16:1510.09.2021 16:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144561Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 11:0016.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144561Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144561Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
42
09.10.11
42.9
Документация лота
Кол-во: 1
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