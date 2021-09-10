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    Главная / Торги / Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144561Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144561

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.musatov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусатов Ярослав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 16:00 GMT +310.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144561Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 16:1510.09.2021 16:1510.09.2021 16:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144561Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 11:0016.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144561Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144561Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    42.9

    Строительство прочих инженерных сооружений

    Документация лота

    Документация по конкурсу

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по прокладке кожуха трубопровода (без изготовления кожуха) бестраншейным методом горизонтального бурения и протаскиванием готового кожуха на объекте: «Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2», в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»."

    Кол-во: 1

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