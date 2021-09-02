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    Главная / Торги / Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Закупка расходных материалов / Delivery of Consumables

    Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Закупка расходных материалов / Delivery of Consumables

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590357Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов / Delivery of ConsumablesМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Закупка расходных материалов / Delivery of Consumables

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурентный_отбор_1121_2021_расходных_материалов__Delivery_Consumables_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1537

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    VKULYUPIN@ATECHNICS.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Кулюпин Владимир Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов / Delivery of Consumables

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590357Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов / Delivery of ConsumablesМосква

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 16:0007.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590357Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов / Delivery of ConsumablesМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590357Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов / Delivery of ConsumablesМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов / Delivery of Consumables

    Начальная цена

    33 924,37

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50

    Части летательных и космических аппаратов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SEAL, D-SHAPED"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "PAPER ROLL"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "FILTER"

    Кол-во: 10.00000

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