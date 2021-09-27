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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме по продаже имущества: сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, расположенные в р-не Халтурино г. Волхов. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме по продаже имущества: сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, расположенные в р-не Халтурино г. Волхов. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 15:0027.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144525Дата и время окончания срока приема заявок Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, расположенные в р-не Халтурино г. ВолховМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме по продаже имущества: сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, расположенные в р-не Халтурино г. Волхов. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Номер извещения

    ГП144525

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Предмет договора

    Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения, Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция, расположенные в р-не Халтурино г. Волхов

    Начальная цена

    494460.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    49446.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 17:27 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 15:00

    Дата и время проведения

    28.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение__сети_и_ТП_.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    59346.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info.gbes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info.gbes@bk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 781-59-29

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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