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Номер извещения
АП003092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по актуализации КФС розничных и индустриальных брендов и руководств СТМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 22405
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ощепков Даниил Григорьевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по актуализации КФС розничных и индустриальных брендов и руководств СТМ
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 10:00 GMT +310.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по актуализации КФС розничных и индустриальных брендов и руководств СТМСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по актуализации КФС розничных и индустриальных брендов и руководств СТМ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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