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    Главная / Торги / закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.

    закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144524Дата и время окончания срока приема заявок закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021-06-0009

    Наименование закупки

    закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3579_Нож_фиксированный_SKF_44080039.docx

    3578_Нож_вращающийся_SKF_44080040.docx

    ГП144524_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 923 627-85-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki6@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    О. Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 17:00 GMT +309.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144524Дата и время окончания срока приема заявок закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2021 17:0003.10.2021 17:0003.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144524Подведение итогов не позднее закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.202103.10.2021 17:0003.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144524Подведение итогов не позднее закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка з/частей к токарно-револьверному станку с ЧПУ тип машины: SEAL JET модель: NG-060 производитель: SKF Economos GmbH.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Нож вращающийся SKF 44080040 -1 шт. (ноябрь) Нож фиксированный SKF 44080039 -1 шт. (ноябрь)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 10 рабочих дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    28.49

    Станки прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047772/name/61589390f37e57.11184680

    02.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож вращающийся SKF 44080040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Нож фиксированный SKF 44080039"

    Кол-во: 1

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