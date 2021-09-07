www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110591612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 09:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5935
Факс
{}
Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Попенко Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 23:5908.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591612Подведение итогов не позднее Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10
Начальная цена
3 425 554,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СК Автодор
Все закупки и тендеры СК Автодор
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2
24.20.13.190
24.20
Документация лота
Кол-во: 5.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.