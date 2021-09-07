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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 09:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_в_редакции_Изменений__1.zip

    Изменения__1_.zip

    Итоговый_протокол_запроса_котировок_32110591612__01_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5935

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попенко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 23:5908.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591612Подведение итогов не позднее Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спиральновитой металлической гофрированной трубы с гофром 68*13 и 125*26 мм, с толщиной стенки металла: 1,5 мм 2,0 мм и 2,5 мм и с гофрированным бандажным соединением, в соответствии с серией 3.501.3-187.10

    Начальная цена

    3 425 554,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК Автодор
    Все закупки и тендеры СК Автодор

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029082/name/6139f0eab1b9e4.48868700

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 5.00000

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