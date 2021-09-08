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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годах

    Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003093Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годахСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00511

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003093_second_parts_protocol.pdf

    КП ГТ Чайковский ППЗ 1000845910 (Лот 17).xlsx

    ПРОЕКТ Договора субподряда по КР на конкурентной основе.docx

    ТЗ_КР_ГРС_ГТ ЧАЙ (ЛОТ 17).docx

    Приложения_к_ТЗ.rar

    21-00511 Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-81 доб. 2819

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пухкало Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003093Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годахСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003093Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годахСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003093Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годахСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003093Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годахСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годах

    Начальная цена

    51 888 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029475/name/613a2e8b1c8282.75857432

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту узлов измерения расхода газа газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 - 2024 годах"

    Кол-во:

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