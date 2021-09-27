Публичное предложение, проводимое в электронной форме по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр.1 и неотделимых улучшений. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Предмет договора

Нежилое здание, расположенное по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр.1 и неотделимых улучшений в составе - охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании, депозитария - помещения для совершения операций с ценностями (хранилище ценностей клиентов), кассового окна (с лотком), кассового окна (с лотком и шлюзом), узла учета тепловой энергии, системы кондиционирования (в составе внешних и внутренних блоков).