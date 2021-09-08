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    Главная / Торги / Поставка оборудования для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Поставка оборудования для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:5908.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590278Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОК_1962.doc

    Извещение_1962.doc

    Итоговый_протокол_1962.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 09:59 GMT +308.09.2021 09:5908.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590278Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовТверь

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590278Дата и время вскрытия заявок Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовТверь

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590278Подведение итогов не позднее Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовТверь

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590278Подведение итогов не позднее Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Начальная цена

    2 063 486,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    28.92.30.190

    Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030546/name/613b6702b92b48.02873542

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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