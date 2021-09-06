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Номер извещения
ГП144521
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 13:00 GMT +306.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144521Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38Колпино
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 13:0006.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144521Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144521Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещение
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
C
Документация лота
Кол-во: 1
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