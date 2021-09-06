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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38

    Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144521Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144521

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144521_протокол_подведения_итогов.rtf

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР__на_выполнение_работ.docx

    Извещение.docx

    Приложение__3_ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3127

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Velikanova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Великанова Нина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 13:00 GMT +306.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144521Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 13:0006.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144521Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144521Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на оказание услуг по проектированию и изготовлению стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство в цехе №38

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещение

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032501/name/61408b57730059.42582373

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование, изготовление и поставка стенда для разливки стали из ковша УВРВ 70 т. через промежуточное устройство"

    Кол-во: 1

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