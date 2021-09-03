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    Главная / Торги / Комплекс полиуретановых материалов для полов

    Комплекс полиуретановых материалов для полов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590587Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс полиуретановых материалов для полов141402, Московская область г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110590587

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс полиуретановых материалов для полов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 19:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМП.docx

    Договор_версия_6_0829.docx

    Спецификация_в3_Прил_к_Догов.xls

    Обоснование_НМЦ.pdf

    протокол_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    KiriushinVM@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирюшин Виталий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    141402, Московская область г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс полиуретановых материалов для полов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590587Подведение итогов не позднее Комплекс полиуретановых материалов для полов141402, Московская область г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс полиуретановых материалов для полов

    Начальная цена

    5 088 190,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    152 645,70 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16.000

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Извещение_ЗК_СМП.docx

    26.08.2021

    Обоснование_НМЦ.pdf

    26.08.2021

    Договор_версия_6_0829.docx

    26.08.2021

    Спецификация_в3_Прил_к_Догов.xls

    26.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027994/name/6138a62c905796.93600606

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

    Кол-во: 13300.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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