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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144520
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка системы акустического сопровождения экскурсий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1628
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Oksana.Timina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Тимина Оксана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прошу предоставить предложения по закупке системы акустического сопровождения экскурсий . Экскурсии будут проводиться в цехах ПАО Ижорские заводы. Количество- 25шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144520Дата и время окончания срока приема заявок Прошу предоставить предложения по закупке системы акустического сопровождения экскурсий . Экскурсии будут проводиться в цехах ПАО Ижорские заводы. Количество- 25штСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 12:0031.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144520Дата и время вскрытия заявок Прошу предоставить предложения по закупке системы акустического сопровождения экскурсий . Экскурсии будут проводиться в цехах ПАО Ижорские заводы. Количество- 25штСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144520Подведение итогов не позднее Прошу предоставить предложения по закупке системы акустического сопровождения экскурсий . Экскурсии будут проводиться в цехах ПАО Ижорские заводы. Количество- 25штСанкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу предоставить предложения по закупке системы акустического сопровождения экскурсий . Экскурсии будут проводиться в цехах ПАО Ижорские заводы. Количество- 25шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка листового проката Ст3сп2-св
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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