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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества - транспортных средств (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот №1: Автобус ПАЗ-32053, инв.№ 00000365
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, д. Жерново
Номер извещения
ГП144610
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №1: Автобус ПАЗ-32053, инв.№ 00000365. 1) регистрационный знак АО959 42 2) свидетельство о регистрации 42 ХМ 855461 3) VIN X1M3205C0B0002943 4) Категория ТС: D 5) № кузова / кабины: X1M3205C0B0002943 6) № шасси (рама): отсутствует 7) модель № двигателя: 523400 B1004110 8) год выпуска ТС 2011, 9) ПТС №52 НЕ 386997 от 24.06.2011 г. 10) цвет: белый 11) пробег (км) - 376 959; 12) бензиновый двигатель. 13) мощность двигателя: 124 л.с. (91.2 кВт) 14) рабочий объем двигателя: 4670 куб.см 15) тип КПП: механическая 16) страна изготовитель ТС: Россия 17) состояние: неудовлетворительное, двигатель не развивает мощности (прорыв газов в картер двигателя), неисправно сцепление и рулевое управление, ходовая часть требует ремонта, сквозная коррозия кузова, трещины рамы, ГБО не переключается в газовый режим (требуется настройка), неисправна электропроводка. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, д. Жерново.
Начальная цена
66096.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 10:52 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2021 18:00
Дата и время проведения
28.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Шевелева Алла Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.sheveleva@gazpromdk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3842 52-15-10
Адрес местонахождения продавца/инициатора
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Обременения отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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