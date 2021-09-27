Открытый аукцион на повышение начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества - транспортных средств (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот №1: Автобус ПАЗ-32053, инв.№ 00000365

Предмет договора

Лот №1: Автобус ПАЗ-32053, инв.№ 00000365. 1) регистрационный знак АО959 42 2) свидетельство о регистрации 42 ХМ 855461 3) VIN X1M3205C0B0002943 4) Категория ТС: D 5) № кузова / кабины: X1M3205C0B0002943 6) № шасси (рама): отсутствует 7) модель № двигателя: 523400 B1004110 8) год выпуска ТС 2011, 9) ПТС №52 НЕ 386997 от 24.06.2011 г. 10) цвет: белый 11) пробег (км) - 376 959; 12) бензиновый двигатель. 13) мощность двигателя: 124 л.с. (91.2 кВт) 14) рабочий объем двигателя: 4670 куб.см 15) тип КПП: механическая 16) страна изготовитель ТС: Россия 17) состояние: неудовлетворительное, двигатель не развивает мощности (прорыв газов в картер двигателя), неисправно сцепление и рулевое управление, ходовая часть требует ремонта, сквозная коррозия кузова, трещины рамы, ГБО не переключается в газовый режим (требуется настройка), неисправна электропроводка. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, д. Жерново.