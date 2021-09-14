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    Главная / Торги / Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»

    Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов__ПР_116_из_1С.pdf

    Документация__116.21.doc

    Приложение__1_к_документации.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1216

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agorchavkin@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчавкин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 10:00 GMT +314.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590185Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 11:0024.09.2021 11:0024.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590185Подведение итогов не позднее Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 11:0024.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590185Подведение итогов не позднее Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубного пучка для пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 для нужд Богородского филиала АО «НОКК»

    Начальная цена

    893 222,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    25.30

    Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037207/name/61488d4ddd3703.73213326

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство паровых котлов и их частей"

    Кол-во: 1.00000

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