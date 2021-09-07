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Номер извещения
32110590260
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590260Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590260Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590260Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Начальная цена
6 532 653,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
326 632,68 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
65.12.21.000
65.12.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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