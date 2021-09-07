Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы»)

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590260Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590260

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    394.ПЗКо.2021_от_09.09.2021_ПротоколОценки_РКС_ОСАГО.docx

    394.ПЗКо.2021_от_09.09.2021_ПротоколОценки_РКС_ОСАГО.pdf

    394.РПЗ.2021_ДОЗ_РКС_ОСАГО.docx

    394.РПЗ.2021_Приложение__2___Техническое_задание.xlsx

    394.РПЗ.2021_Приложение__1___Проект_ГДоговора_по_ОСАГО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590260Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590260Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590260Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590260Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Начальная цена

    6 532 653,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    326 632,68 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    326 632,68

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029510/name/613a706670aac2.62791418

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029511/name/613a706cd8d152.30006969

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211082756
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Искра» (ПАО «НПО «Искра»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного...
    593111
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    237 267
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211071167
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного...
    592026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    303 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить