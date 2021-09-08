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Номер извещения
32110590147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка песка строительного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
Почтовый адрес
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
+7 8212 20-13-20
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка строительного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка строительного
Начальная цена
420 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 4-я Промышленная, д. 10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Адрес местонахождения
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
08.12.1
08.12
Документация лота
Кол-во: 700.00000
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