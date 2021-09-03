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    Главная / Торги / Поставка экскаваторов

    Поставка экскаваторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторовСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экскаваторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_конкурентном_отборе__527865.rar

    Итоговый_протокол__527865.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 812 405-40-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаваторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590142Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторовСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаваторов

    Начальная цена

    16 500 000,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27

    Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.27

    Производство прочих экскаваторов и самоходных ковшовых погрузчиков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028291/name/6138cab4e80f36.24915888

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих экскаваторов и самоходных ковшовых погрузчиков"

    Кол-во: 1

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