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    Главная / Торги / «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 16:0022.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144517Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПЗ_по_2_посту_налива_СПГ_для_применения_понижающего_коэффициента.docx

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Popova@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2021 16:00 GMT +322.09.2021 16:0022.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144517Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2021 16:0022.09.2021 16:0022.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144517Дата и время вскрытия заявок «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 14:0029.10.2021 14:0029.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144517Подведение итогов не позднее «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 14:0029.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144517Подведение итогов не позднее «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во:

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