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Номер извещения
ГП144517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60 доб. 17181
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Popova@vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Приморский район
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«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2021 16:00 GMT +322.09.2021 16:0022.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144517Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2021 16:0022.09.2021 16:0022.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144517Дата и время вскрытия заявок «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 14:0029.10.2021 14:0029.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144517Подведение итогов не позднее «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 14:0029.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144517Подведение итогов не позднее «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Приморский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Зона выдачи и приема СПГ (автомобильный транспорт). Второй пост налива в передвижные криогенные емкости на Терминале по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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