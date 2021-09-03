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    Главная / Торги / Поставка сварочных аппаратов

    Поставка сварочных аппаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных аппаратовТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    166/08-2021-МИ

    Наименование закупки

    Поставка сварочных аппаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора_поставки.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Документация.docx

    Приложение__1_к_Технической_части.pdf

    ПРОТОКОЛ_итоговый_1_заявка.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочных аппаратов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590232Подведение итогов не позднее Поставка сварочных аппаратовТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочных аппаратов

    Начальная цена

    773 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025338/name/6135a97055ef91.09313340

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный Протва ТБД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аппарат сварочный Протва ТБД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аппарат сварочный Протва ТБД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аппарат сварочный Протва ТБД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аппарат сварочный Протва ТБД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аппарат сварочный Протва ТБД"

    Кол-во: 1

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