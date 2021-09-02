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Номер извещения
ГП144523
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
26.08.2021 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 4195
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
chekunova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекунова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха, пр.Ленина, д.67
Ключевые слова:
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Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
70 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.22.111
Документация лота
Кол-во: 10
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.22.112
Документация лота
Кол-во: 10
Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, 1бРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.25.120
Документация лота
Кол-во: 1
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
70 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.25.110
Документация лота
Кол-во: 1
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
12 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.22.111
Документация лота
Кол-во: 5
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
13 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул.Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.22.111
Документация лота
Кол-во: 2
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
13 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.22.111
Документация лота
Кол-во: 15
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
250кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул.Белякова,1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.23.130
Документация лота
Кол-во: 250
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул. Белякова, 1бРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.23.130
Документация лота
Кол-во: 500
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов
Начальная цена
370,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.23.110
Документация лота
Кол-во: 100
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металла
Начальная цена
290,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
38.32.23.120
Документация лота
Кол-во: 100
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