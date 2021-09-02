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    Главная / Торги / Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    26.08.2021 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Конкурентный_лист_03.09.2021г..xlsx

    прайс_сентябрь_2021.jpeg

    Извещение_об_аукционе_август__2021г.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 4195

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    chekunova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекунова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха, пр.Ленина, д.67

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    70 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044360/name/61538c966ca042.83788014

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044359/name/61538c9046dea1.21082892

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом нержавейки Б26"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты,самовывоз требуется установка контейнера 27м2 под накопление
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.112

    Лом и отходы стальные легированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044363/name/61538d8fef8d56.61182707

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стружка нержавейки 16Б26"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, 1бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.25.120

    Стружка алюминия и алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044366/name/61538e3be738a9.34008000

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стружка алюминия 10А"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    70 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.25.110

    Лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044368/name/61538ea6cd4984.72778467

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044367/name/61538ea203e225.99669459

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом алюминия 10А"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    12 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044370/name/61538f1aa1c0e3.37450090

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044369/name/61538f16f1c454.64807686

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стружка черная 16А"

    Кол-во: 5

    Лот 6

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    13 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул.Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044372/name/61538fe35f6050.55104344

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044371/name/61538fdf5e04f1.98774211

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом черный 3А"

    Кол-во: 2

    Лот 7

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    13 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044374/name/6153905f9d2f61.94941912

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044373/name/6153905b6425e6.92837239

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом черный 5А, 12А"

    Кол-во: 15

    Лот 8

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    250кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул.Белякова,1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.23.130

    Лом и отходы латуни

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044376/name/615390c34e3854.67909899

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044375/name/615390bf42e873.55300293

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом латуни"

    Кол-во: 250

    Лот 9

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    180,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    500кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул. Белякова, 1бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.23.130

    Лом и отходы латуни

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044377/name/615392b2ae20f5.73870623

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044378/name/615392b7199ba8.72949556

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стружка латуни"

    Кол-во: 500

    Лот 10

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металловБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов

    Начальная цена

    370,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.23.110

    Лом и отходы меди

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044379/name/615393737198c2.70005678

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044380/name/615393779a0774.49047357

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом меди"

    Кол-во: 100

    Лот 11

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144523Дата и время окончания срока приема заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144523Дата и время вскрытия заявок Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144523Подведение итогов не позднее Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металлаБалашиха, пр.Ленина, д.67

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор предложений на право заключения договора на реализацию лома черного и цветного металла

    Начальная цена

    290,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплаты, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    38.32.23.120

    Лом и отходы бронзы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044381/name/615394150c1db5.22844004

    29.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044382/name/615394196c23d5.72647177

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом бронзы"

    Кол-во: 100

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