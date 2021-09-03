www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003088
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
150/МС - Проектно-изыскательские работы по объектам: Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (1.1-21/45)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
{}
Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
150/МС - Проектно-изыскательские работы по объектам: Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (1.1-21/45)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.10.202119.10.2021 23:5919.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003088Подведение итогов не позднее 150/МС - Проектно-изыскательские работы по объектам: Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (1.1-21/45)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
150/МС - Проектно-изыскательские работы по объектам: Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (1.1-21/45)
Начальная цена
5 809 257,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б
71.12
71.12.45
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.