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Номер извещения
АП003087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 510
Факс
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Адрес электронной почты
vvasilkova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Владлена Олеговна
Место рассмотрения предложений
-
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149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.10.202119.10.2021 23:5919.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003087Подведение итогов не позднее 149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)
Начальная цена
920 485,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б
33.12
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
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