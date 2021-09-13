Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)

    149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003087Дата и время окончания срока приема заявок 149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)-Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_149_МС_несост.zip

    149_перенос_ДВ_на_13.09.zip

    149_перенос_ДВ_на_8.09.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.202119.10.2021 23:5919.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003087Подведение итогов не позднее 149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)

    Начальная цена

    920 485,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030924/name/613ef8558ed923.77090996

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "149/МС - Диагностика, ремонт и приобретение запасных частей (узлов, агрегатов, ЗИП) для систем сварочного оборудования "Сварог" ARC315 (R14), CUT 100 (J78), REAL ARC 200 (Z238), TECH MIG 5000 (N221) для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/14-21/1)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211082279
    Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту станций катодной защиты
    Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту станций катодной защиты
    593861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    90 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32211061046
    10/24.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по текущему ремонту (с предварительной диагностикой) электроприводов «Auma» (4шт.) на ПГУ-410
    10/24.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по текущему ремонту (с предварительной диагностикой)...
    590615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    589 841
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Конкурентный отбор № 32211074009
    Конкурентный отбор в электронной форме № 047/01.22/КО по отбору организации для оказания услуг по техническому обслуживанию сварочного оборудования
    Конкурентный отбор в электронной форме № 047/01.22/КО по отбору организации для оказания услуг...
    592470
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    139 920
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211071389
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования прачечной и химчистки филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования прачечной...
    591742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    780 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225406
    Услуги по ремонту осушителя воздуха компрессора
    Услуги по ремонту осушителя воздуха компрессора
    591164
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211043171
    МИ №22P20516 - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования источников теплоснабжения (ремонт дымовых труб, тепломеханического оборудования, АКЗ оборудования, прочистка газоходов) на объектах ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК» (1219)
    МИ №22P20516 - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования источников...
    587666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1303553,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    78 213 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить